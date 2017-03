Landlopersjogging steunt vernieuwing parochiezaal

Hoogstraten - De jaarlijkse Landlopersjogging in Wortel (Hoogstraten) vindt eind augustus voor de vijftiende keer plaats. De organisatie schenkt de opbrengst naar goede gewoonte aan een plaatselijk goed doel.

Na een oproep is dit jaar gekozen om een samenwerkingsverband van enkele Wortelse verenigingen te steunen. Die wil enkele aanpassingen doen in parochiezaal 't Trefpunt om het gebouw met zijn tijd te laten meegaan. "De zaal is als ontmoetingscentrum voor verenigingen en groepen een onmisbaar element in het dorp", zegt Han Joosen van de Landlopersjogging.

Voetbalclub KVNA Wortel kreeg vorig jaar een bedrag van 2.800 euro overhandigd.