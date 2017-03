Leuke oldies op Retrodag in Kringwinkels

Mechelen / Willebroek - Liefhebbers van spulletjes uit de fifties tot de nineties konden zaterdag hun hart ophalen tijdens de Retrodag in de Kringwinkels in Mechelen, maar ook in Willebroek.

Liefhebbers van retrospullen hadden veel aanbod. In elke Kringwinkel was er wel wat te beleven op de tonen van leuke oldies. In Mechelen Zuid konden bezoekers popcorn kopen (foto) en in de winkel aan de Korenmarkt gaven studentes van Coloma Mechelen de bezoekers een glamoureuze retrolook.

In Willebroek werden in de vintagediscobar de leukste oldies gedraaid. Ilse Cortebeeck van Vormingsplus kwam de ‘Ingeblikt’-workshop geven voor al wie daar zin in had.