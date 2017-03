Werken Kennedytunnel zijn dag eerder klaar

De asfalteringswerken op de Antwerpse Ring zijn sneller opgeschoten dan verwacht. Op minder dan 24 uur tijd is 8.500 vierkante meter asfalt vernieuwd. Dat betekent dat zondagochtend rond 10 uur alle rijstroken terug vrij zullen zijn, in plaats van op maandagochtend.

Zaterdagavond en -nacht moet het asfalt nog afkoelen maar kunnen op de Ring wel al twee rijstroken opengesteld worden in plaats van één zoals eerder voorzien. Zondagochtend rond 10 uur zullen alle rijstroken terug vrij zijn. Hiermee zijn de werken bijna een dag eerder klaar dan gepland.

File op zaterdagmorgen

De werken zorgden zaterdag voor ernstige hinder op de Ring. “Om 8.30 uur was er al een verliestijd van een half uur door de file richting Gent, wat toch uitzonderlijk is voor een zaterdagmorgen”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Dit had ook een weerslag op het toekomende verkeer vanop de E313, dat niet meer op de Antwerpse Ring geraakte. Daar was het aanschuiven van voor het complex van Wommelgem.

“Tot 10.30 uur was er aan de werf maar één rijstrook beschikbaar. Dat werden er daarna twee, waardoor het verkeer meer doorgang kreeg en de files wat afnamen. Toch blijft de hinder aanhouden”, zegt Bruyninckx.

Ook in Antwerpen zelf was het drukker dan anders. Bestuurders die de files op de Ring willen vermijden, probeerden om via de Leien naar de Waaslandtunnel te rijden, waardoor het verkeer ook daar was vastgelopen. “Dan is omrijden via de R2 een betere oplossing om het Waasland te bereiken. Het langeafstandsverkeer dat richting kust wil, kan best via Brussel rijden. De hinder zal nog de rest van het weekend aanhouden”, zegt de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Middag op Antwerpse ring: de verliestijd door werken bij #Kennedytunnel is intussen teruggelopen tot 30min. Vermijd toch best de omgeving! pic.twitter.com/WTWoyCQLAv — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 11 maart 2017

Zaterdag .... de ring van Antwerpen ... wanneer gaat hier nu eindelijk eens iets aan gebeuren ? Pfff A post shared by Tom Waes (@tomwaes) on Mar 11, 2017 at 1:47am PST

Afritten afgesloten

Er worden dit weekend ook een aantal afritten afgesloten. Dat is alvast het geval voor de oprit Antwerpen-Zuid naar de Kennedytunnel voor het verkeer komende van de Bolivartunnel, Jan De Vostunnel en de Kolonel Silvertopstraat.

Ook de afrit Linkeroever naar de Blancefloerlaan gaat van vrijdagavond tot maandagochtend dicht, evenals de aansluiting van de E34 (Expresweg) naar de E17 richting Gent. Dat laatste verkeer wordt door de Kennedy richting Antwerpen geleid om pas op de afrit Borgerhout te keren en daar de richting Gent, met sterke hinder, te nemen.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer