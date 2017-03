Opgepast met selfies: criminelen hebben een nieuwe manier om je pincode te kraken

Duitse wetenschappers aan de universiteit van Stuttgart hebben een nieuwe manier getoond waarop criminelen zich toegang tot je smartphone kunnen verschaffen. Door je telefoonscherm met een warmtecamera te fotograferen, detecteren ze de pincode die je net hebt ingevoerd.

De foto’s die verkregen worden met de warmtecamera, tonen vlekjes op de plaatsen waar je even daarvoor je pincode hebt ingevoerd. Je vingers geven warmte af en die blijft - zij het dan voor even - achter op het touch screen van je smartphone. Als je daarover een imaginair numeriek toetsenbord legt, weet je welk vlekje voor welk cijfer staat.

Ook de volgorde bepalen is peanuts: de vlekjes vervagen vrij snel en dat gebeurt in dezelfde volgorde. Zo zou je dus perfect kunnen zien welk cijfer welke plaats in de pincode heeft. Het vlekje dat nog het grootst is op de foto, is allicht het laatste cijfer in de reeks.

Ook Android-gebruikers die in plaats van een pincode een patroon op hun scherm maken, worden niet gespaard. (lees verder onder de video)

“De toenemende hoeveelheid persoonlijke en gevoelige data op onze smartphones bewijst het belang van een goede beveiliging. Denk maar aan persoonlijke foto’s, apps om te bankieren, e-mails”, leggen de onderzoekers uit.

Wanneer de wetenschappers binnen de 15 seconden een foto maakten van het smartphonescherm, konden ze in 90% van de gevallen de juiste code achterhalen. Bij een Android-vingerpatroon hadden ze zelfs een slaagpercentage van 100% binnen de 30 seconden.

Wat je kan doen tegen deze nieuwe vorm van identiteitsdiefstal? “Als je je volle hand op je scherm legt, haal je alle sporen van warmte weg. Maar je kan ook de helderheid van je scherm een paar seconden op het maximale niveau zetten, zodat de temperatuur stijgt en de sporen van je pincode minder lang zichtbaar blijven. Krachtige apps op je smartphone openen heeft hetzelfde effect.”