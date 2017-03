Wijnegem - De Wommelgemsesteenweg in Wijnegem is zaterdagmorgen, iets na 5 uur, blank komen te staan door een breuk in de hoofdwaterleiding. De watermaatschappij is ter plaatse, maar de straat zal wellicht nog een tijd afgesloten zijn. Enkele huizen zitten zonder water.

