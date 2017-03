Dit zijn de 12 finalisten van ‘The Band’

Deze twaalf finalisten van het VTM-programma ‘The Band’ zullen vanaf vrijdag 17 maart 2017 vier weken lang alles op alles zetten in de hoop één van de vier bandleden te worden. Ze zullen niet alleen solo, maar telkens ook in groep de beste performance moeten neerzetten. In de liveshows schakelt The Band dan ook een serieuze versnelling hoger. Vanaf dan kunnen Vlaamse en Nederlandse kijkers zelf stemmen op hun favorieten.