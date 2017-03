Geen straf voor man die politie ‘janetten’ noemt

Heist-op-den-Berg - Een dertiger uit Heist-op-den-Berg die vond dat hij té lang op de politie moest wachten, kafferde de agenten uit voor ‘ploegske janetten’. Hij krijgt met een opschorting voor drie jaar geen straf.

De 37-jarige W.V.H. mag van geluk spreken want de procureur had voor zijn agressie en weerspannigheid vier maanden effectief gevorderd. De Heistenaar krijgt een opschorting van drie jaar geen straf, maar moet van de rechter wel een cursus agressiebeheersing volgen.

De feiten dateren van 11 augustus 2016. “Meneer belde toen verscheidene keren naar het politiekantoor en vroeg om een politiepatrouille ter plaatse te sturen omdat er op de oprit van zijn buurvrouw een potje korrels met kattenvergif was gevonden”, zei de openbare aanklager. “Toen de politie niet meteen kwam opdagen, belde hij opnieuw. Deze keer beschuldigde hij de agenten van partijdigheid en eiste hij dat er zo snel mogelijk een ‘ploegske janetten’ zou komen.”

Toen de agenten toekwamen werd de beklaagde agressief en maakte hij volgens de openbare aanklager stampende bewegingen naar de agenten en liep hij ‘per ongeluk’ tegen de schouders van een van de politiemensen.

Hierop besloot de politie om in te grijpen. De beklaagde werd tegen de grond gewerkt. De agenten pasten een armklem toe en toen W.V.H. tegen de grond lag, heeft hij een van de agenten nog een stamp gegeven.

De advocaat van V.H. verweet de agenten onnodig geweld. “Mijn cliënt is uit het niets tegen de grond gewerkt. Hierop heeft hij zich verweerd. Er was daar inderdaad een probleem met vergif, waardoor zelfs een van de katten van mijn cliënt is gestorven”, beweerde de strafpleiter.