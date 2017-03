Antwerpen opnieuw decor voor wilde schietpartij

Linkeroever - Er komt geen einde aan de reeks wilde schietpartijen in het Antwerpse drugsmilieu. Nu hebben onbekenden een geparkeerde auto onder vuur genomen op Linkeroever.

De schietpartij op Linkeroever, waarbij meerdere schoten werden afgevuurd op de wagen van ex-dokwerker en pokerspeler Jorn R., is de zevende in enkele weken. Bij het schietincident, dat dateert van dinsdag maar nu pas bekend raakte, werden de ruiten van de wagen verbrijzeld. Het nieuwe incident is duidelijk gelinkt aan de schietpartij in Sint-in-’t-Goor op 26 februari. Toen werd het voormalige appartement van Frank ‘De Tank’ V. onder vuur genomen.

Frank V. wordt beschouwd als een sleutelfiguur in het drugsmilieu. Vorig jaar zat hij nog enkele weken in de cel als verdachte in een witwasonderzoek. Gewezen dokwerker Jorn R. wordt omschreven als een van de handlangers van De Tank.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns bevestigt dat er dinsdag op Linkeroever een beschieting heeft plaatsgevonden. “De auto werd getakeld om de sporen te vrijwaren. Het onderzoek loopt nog.”

Over de achtergronden van de schietpartij bestaat nog onduidelijkheid, maar het staat vast dat er een verband is met de spanningen binnen het Antwerpse en Nederlandse drugsmilieu.