Ook na Genkse demonstratie: Jacky Mathijssen is er zeker van dat zijn spelers behoud zullen afdwingen

Toen Jacky Mathijssen een halfjaar geleden in ’t Kuipje zijn handtekening zette, kreeg de Limburger sms’jes en berichtjes met de raad om toch nog even te wachten. Zondag hoopt hij tegen Genk zijn ‘onmogelijke opdracht’ toch tot een goed einde te brengen. “Dan weet ik dat ik hier heel veel mensen gelukkig maak. Dat raakt me meer dan het pure voetbal.”