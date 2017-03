Tom Waes en Luk Wyns denken al hele week aan niets anders: “Les geleerd van vorig jaar”

Voor de Antwerp-fans is het nog enkele uren nagelbijtend afwachten. Bekende fans Tom Waes en Luk Wyns zitten al de hele week op hete kolen voor “dé match van de laatste jaren”. Gisteren kwamen ze al eens proeven van de sfeer op de Bosuil, en het stressniveau was al erg hoog. “Ik steek niet onder stoelen of banken dat het zaterdag de langste 90 minuten uit mijn leven zullen zijn.”