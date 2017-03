Juventus ontsnapt aan historisch puntenverlies tegen AC Milan na discutabele strafschop in extra tijd

2-1! Paulo Dybala converts the penalty for Juventus! ?? #JuveMilan pic.twitter.com/8aMPatxPCb

Juventus leek lange tijd op weg om op de 28e speeldag in de Serie A historisch puntenverlies voor eigen volk te lijden. AC Milan leek tot in de extra tijd een punt te pakken maar dan werd een discutabele strafschop gefloten en kon Juventus dan toch de drie punten thuis houden. De laatste Italiaanse ploeg die erin slaagde om een punt te pakken in Turijn, was Frosinone dat in september 2015 1-1 gelijk kon spelen.

Juventus kwam na een halfuur al op voorsprong via Banatia:

Vlak voor rusten maakte Carlos Bacca (ex-Club Brugge) echter gelijk: de Colombiaanse spits scoorde zijn twaalfde doelpunt van het seizoen na een heerlijk uitgevoerde counter.

1-1! Carlos Bacca's 12th of the season brings Milan back into the game! ?? #JuveMilan pic.twitter.com/eJPzC4Ak41 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 10, 2017

Helaas voor de bezoekers moest diezelfde Bacca in de 55e minuut naar de kant. In de lsotfase moest Sosa bovendien met rood naar de kant.

A red card for Sosa and Milan is down to 10 players for the final minutes! #JuveMilan pic.twitter.com/v8aW5ZoMZG — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 10, 2017

Het stond na 90 minuten echter nog altijd 1-1. Juventus zette nog een slotoffensief in en Higuain toonde zich dan toch nog gevaarlijk. Eerst trapte hij een volley net naast...

Higuain misses the ultimate chance to score the 2-1! #JuveMilan pic.twitter.com/I81EJY2cQU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 10, 2017

En vervolgens kon doelman Donnarumma enkel met een save de Argentijn van een doelpunt houden. Maar in de daaropvolgende fase belandde de bal tegen een Milanese arm, hoewel de bal op een dikke meter werd getrapt oordeelde de scheidsrechter "geen aangeschoten bal" en floot hij strafschop. Het protest bij de bezoekers leverde niets op en Dybala twijfelde niet: 2-1.

Juve ontsnapte zo aan het tweede puntenverlies op rij. Vorige week geraakten ze op bezoek bij Udinese niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met 70 punten blijft de regerende landskampioen autoritair aan de leiding in de Serie A, Milan is met twintig punten minder dan de leider pas zevende.

Dat AC Milan het Juventus zo lastig kon maken, was alweer in grote mate te danken aan hun doelman: de nog altijd maar 18-jarige Gianluigi Donnarumma:

The 1st chance of the game is for Juventus but Donnarumma saves! #JuveMilan pic.twitter.com/GVoBeHwonK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) March 10, 2017