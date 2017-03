An Miller en Ben Segers dit najaar als scheidend koppel in nieuwe sitcom: “We hebben alle vertrouwen in deze reeks”

Na Auwch heeft Ben Segers (42) dit najaar opnieuw een hoofdrol te pakken in een Vier-fictiereeks die zijn oorsprong vindt in Denemarken. In de tragikomische sitcom #hetisingewikkeld vormt hij een duo met An Miller (43), die voor het eerst in jaren nog eens een significante tv-rol te pakken heeft. “Al tijdens onze gezamenlijke auditie klikte het tussen ons”, zeggen An en Ben. “We hebben dan ook alle vertrouwen in deze reeks.”