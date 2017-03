Luiks PS-kopstuk Willy Demeyer neemt ontslag

Het Publifin-schandaal doet de Waalse politiek opnieuw beven. Willy Demeyer neemt ontslag als lokaal voorzitter van de PS in Luik en als Kamerlid.

Dat zei hij op een statutaire algemene vergadering van zijn partij. Hij is een van de vijf Luikse machthebbers bij de PS. Die ‘club de cinq’ liep na Publifin zware schade op. André Gilles kondigde al zijn ontslag aan als provincieraadszitter. Stéphane Moreau zette zichzelf tijdens de Publifin-onderzoekscommissie nog eens een eind buiten wat de PS voortaan aanvaardbaar vindt. Als burgemeester van Ans stapte hij al op.

‘De situatie is ernstig en complex’, verklaart Demeyer, die nu de teugels uit handen geeft. ‘Onze partij is in gevaar.’ Hij wil zich nu richten op zijn burgemeesterschap.

Il faut poser des actes ! Je remets entre vos mains mon mandat de Président de la Fédération et je lance la procédure électorale. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) March 10, 2017

Le projet de ville #Liege requiert toute mon énergie. Je quitterai anticipativement mon mandat de Député. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) March 10, 2017

In de strenge nieuwe ethische regels werd Alain Mathot (burgemeester Seraing) expliciet geviseerd en Waals superminister Jean-Claude Marcourt heeft nog wel een pak bevoegdhedenportefeuille, maar hoever zijn macht nog reikt is onduidelijk. Elio Di Rupo lijkt dan toch te slagen in wat onmogelijk werd geacht: orde op zaken stellen in de Luikse afdeling.

De bal in de affaire-Publifin ging al eind december aan het rollen. Het gaat om een intercommunale die is ontstaan uit verschillende Luikse entiteiten. De lokale politici die een zitje hebben in de adviesraden van Publifin werden daar aardig voor verloond. Er waren ingenieuze systemen opgezet om aan controle te ontsnappen.