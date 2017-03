OPINIE. Hoe we vermijden dat de kloof tussen ‘wij’ en ‘zij’ vergroot

De hele week stond weer eens in het teken van wij-zij. Er was de oproep van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) naar allochtone ouders om zich meer te engageren voor de school van hun kinderen, directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen Karin Heremans waarschuwde voor de polarisatie onder jongeren, en het Antwerpse stadsbestuur verbood een verkiezingsmeeting van de Turkse Grijze Wolven. Hoe zorgen we ervoor dat deze discussies de kloof tussen wij en zij niet nog meer vergroten?