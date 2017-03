Waarom Antwerpen exact een eeuw geleden plots overspoeld werd door Russische vluchtelingen

Antwerpen -

Honderd jaar geleden, op 15 maart 1917, deed de Russische tsaar Nicolaas II in volle oorlog troonsafstand en begon een dramatische en uiterst bloedige periode. Minder geweten is dat duizenden landgenoten toen ongewild in de Russische burgeroorlog terechtkwamen. Omgekeerd had Antwerpen zowel voor als na de Eerste Wereldoorlog een grote kolonie Russische vluchtelingen: voor 1914 heel wat ‘revolutionaire’ Russen, na de oorlog veel Russen van het tsaristisch regime.