“Een nieuw voetbalstadion in Antwerpen: net het monster van Loch Ness”

Antwerpen is dit weekend in de ban van het voetbal. Royal Antwerp FC kan zich eindelijk weer nestelen in de hoogste klasse en voor Beerschot Wilrijk lonkt een nieuwe titel. Uitgerekend nu legt het stadsbestuur de kers op de taart: een nieuwe poging om het stadiondossier te reanimeren.

Een nieuw voetbalstadion in Antwerpen: het heeft veel van het monster van Loch Ness. Een prachtig verhaal dat steeds weer opduikt en waarvan prachtige schetsen bestaan, maar tot nu is het altijd fictie gebleven.

Voor ex-burgemeester Patrick Janssens was het een essentieel onderdeel van de erfenis die hij zijn stad wilde nalaten. Maar Janssens struikelde over de grootheidswaanzin van toenmalig Beerschot-voorzitter Patrick Vanoppen. De beide Patricks zijn inmiddels definitief van het toneel verdwenen.

Nu wil burgemeester Bart De Wever een nieuwe poging wagen. Voor het palmares van De Wever zou het een schitterende stunt betekenen als hij Antwerp en Beerschot Wilrijk in het verkiezingsjaar 2018 zou kunnen verenigen in een overeenkomst voor een nieuwe gezamenlijke voetbaltempel. Een beter symbool voor de verbindende kracht van verandering in Antwerpen is nauwelijks denkbaar.

We wensen De Wever oprecht veel succes, want de stad Antwerpen verdient een betere voetbalaccommodatie dan de stadions op de Bosuil en het Kiel. Die dragen weliswaar allebei een rijk verleden met zich mee, maar laten we wel wezen: ze hebben hun beste tijd gehad.

Het moment is ook goed gekozen. Het gaat de twee grootste clubs van de stad voor de wind, ze hebben allebei de vaste intentie om verder te groeien en daarvoor is een infrastructuur nodig die voldoet aan de normen van de 21ste eeuw.

Er zal nog heel wat water door de Schelde moeten stromen vooraleer het zo ver is. Een locatie ligt voor de hand (de site van Petroleum Zuid aan de Scheldekaaien, die al was gekozen door het vorige stadsbestuur), maar de clubs moeten met enthousiasme mee in het verhaal willen stappen. En dat is niet evident. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat burgemeester De Wever gisteren zijn ballonnetje zou hebben gelanceerd zonder dat hij vooraf de respectieve clubbesturen had gepolst. Toch moet de grootste uitdaging nog komen: ook de supporters van Antwerp en Beerschot Wilrijk moeten worden gewonnen voor het idee.

We zien wel hoe het loopt. Eerst gaat dit weekend alle aandacht naar de verrichtingen op het veld. We wensen de beide Antwerpse clubs veel succes.