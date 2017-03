Met deze tips hou je je afvoer vrij

Om te vermijden dat je afvoer verstopt raakt, heeft onze poetsvrouw Liesbeth enkele trucjes.

- Om verstoppingen van je afvoer te vermijden, giet je er twee keer per week kokend water door. Giet eerst een halve waterketel kokend water door de afvoer, wacht even en giet er dan de rest door.</P>

- Twee keer per jaar of op momenten dat je afvoer verstopt is, kun je hem eenvoudig ontstoppen en/of schoonmaken met baksoda en azijn. Giet een kopje baksoda of schoonmaaksoda in de afvoer en laat het een uur zitten. Giet er dan een kop azijn bij. De azijn zal reageren met de soda. Laat een nacht weken, maar zet wel een pot of kom over de afvoer, want er komen gassen vrij. Spoel dan door. In principe moet de afvoer nu ontstopt zijn. Leg er een briefje bij voor je huisgenoten met ‘even buiten gebruik’.

Meer schoonmaaktips vind je in De Grote Schoonmaak Bijbel, een uitgave van Lannoo en Het Poetsbureau.

Nog een vraag over schoonmaken? Kijk op www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth