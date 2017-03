Deze Antwerpse jongerencoach zat in een van de meest gewelddadige gevangenissen van de VS: “Ik dacht dat de criminaliteit mijn enige optie was”

Antwerpen -

“Ik heb geen spijt en ik schaam me niet voor wat ik als tiener heb uitgespookt. Ik heb nu een verhaal te vertellen dat steek houdt en waarmee ik anderen kan helpen. Dat hoop ik toch.” Charly Badibanga is pas 27 jaar, maar zijn leven lijkt wel een film. Op zijn 14de komt hij in New York terecht in een dealersmilieu. Hij is 20 wanneer hij uit de gevangenis wordt ontslagen en in Antwerpen een nieuw leven begint. Badibanga, intussen vader van een zoontje van vier, is nu jongerencoach op Linkeroever.