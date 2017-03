Nieuw stadion voor Antwerpen: zo denken fans en bestuur van de twee clubs erover

Voorzichtig positief. Zo reageren bestuur en fans van de twee Antwerpse grote clubs op het initiatief van het Antwerpse stadsbestuur. Dat legt het plan weer op tafel om op Petroleum-Zuid een groot gemeenschappelijk stadion te bouwen. “Nergens is de sfeer zoals hier op de Bosuil”, zegt een Antwerp-fan. “Wij zullen praten met de burgemeester, uit respect”, klinkt het dan weer bij voorzitter Eric Roef, op het Kiel.

Ook de lezers van Gazet van Antwerpen reageerden al volop:

Nieuw stadion - goed idee!

***Ik ga al 40 jaar naar den Antwerp maar alle stammentwisten ten spijt is één stadion met een state of the art-infrastructuur toch de droom van elke voetbalsupporter. Antwerp speelt over enkele jaren Champions League, dat mag van mij in het Stadion aan de Stroom ... het SAS dus! (Gert Embrechts)

***Met goede afspraken en positief naar de toekomst kijken moet één groot stadion kunnen. Kijk maar naar andere steden en clubs waar er ook felle tegenstand was en nu een positief verhaal is geschreven. Ook in één stadion kunnen twee clubs hun eigenheid bewaren en hoeft fuseren niet! (Magda Geers)

***De stad Antwerpen zou toch een mooi, groot, modern stadion moeten hebben. Zal voor Antwerpfans sentimenteel gezien wel wat moeilijk liggen maar ik versta de aarzeling van Beerschot niet goed aangezien zij hun veld op het Kiel verloren hebben. (Bruno Stalmans)

***Als trouwe Antwerp-fan (30 jaar) vind ik dat er maar eindelijk eens werk moet gemaakt worden van een nieuw voetbalstadion! We hebben in het verleden al genoeg tijd verspild. Zet die persoonlijke vetes uit opzij en begin met een propere lei!! Supporters die mee willen verhuizen naar nieuw stadion, zullen wel blijven komen. Voor anderen die er wel problemen inzien , blijf dan gewoon thuis! Is in het verleden gebleken bij verhuis van Ekeren naar ’t Kiel. (Patrick Claes)

Nieuw stadion - geen goed idee!

***Mijn Antwerp speelt voetbal op zijn eigen terrein en dan nog absoluut op de Heilige Grond van de Bosuil. Niettegenstaande de site Petroleum Zuid in de nabijheid van mijn woonst gelegen is, vind ik enkel het idee reeds om samen met het reeds ter ziele gegane Beerschot in een gemeenschappelijk stadion te spelen. Voor mij betekent dit zoveel als het einde van RAFC. (Wilfried De Wilde)

***Den Bosuil is voor mij heilig, een groot deel van de achterban komt uit het noorden van Antwerpen. Bij een gedeeld stadion gaat de ziel van de club verloren. Liever een gefaseerde bouw van een nieuwe Bosuil . (Edwin Kegels)

***Het Beerschotstadion is veel te knus om dat zo maar achter te laten. Mits enkele kleine aanpassingen kan dat stadion nog vele jaren mee. Een grauw nieuw stadion kan nooit de gezellige sfeer van nu geven. Het is dan trouwens ook uw ‘eigen’ stadion niet meer zodat vele supporters zullen afhaken. (Walter Wyninckx)

***Als Beerschotsupporter vind ik dat niet kunnen. Je kan beide clubs ook niet vergelijken met de ploegen van Brugge want de rivaliteit tussen de Antwerpse clubs is erg groot. Een buitenstaander kan dat niet verstaan. (Francis Huysmans)

