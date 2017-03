Frank Deboosere, al 30 weerman bij de VRT: “Het is vrij een eenzaam beroep”

Stiekem had Frank Deboosere gehoopt dat niemand eraan zou denken, maar helaas: net als zijn collega’s wisten ook wij dat hij zondag 12 maart exact dertig jaar weerman is bij de VRT. “Het record van wijlen Armand Pien (37 jaar , red.) komt in zicht, maar het is geen doel op zich”, zegt Deboosere.

Geen weerbericht zonder Sabine Hagedoren en Frank Deboosere bij de VRT. Haar vuurdoop was in 1993, Frank begon in maart 1987. “Ik wou die verjaardag stilletjes laten passeren”, zegt Frank. “Maar dat is ...