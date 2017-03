IN BEELD. Laatste honderd dagen in Turnhout

Bart en zijn klasgenoten zijn verkleed als moestuin, Michelle en haar vriendinnen vermomden zich als hun jeugdidolen. “Zie je dan niet wie ik ben? Dora!”, lacht ze. Een gitzwart SWAT-team wil de taak van de politie overnemen en de stoet begeleiden naar de Kuub, waar de jongeren straks in de Laatstehonderddagenfuif vliegen.

We herkennen cowboys en sneeuwwitjes, soldaten en badeendjes. De creativiteit van de achttienjarigen kende de voorbije week geen grenzen. De hele week was een grote verkleedpartij, maar vandaag is dé hoogdag. Over honderd dagen krijgen deze jongeren hun rapport én hun diploma, als ze die laatste honderd zonder kleerscheuren doorkomen, tenminste.