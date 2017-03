Antwerp krijgt onverwachte steun uit... Oeganda

Deurne - Niet alleen in Antwerpen wordt Antwerp luid aangemoedigd, ook in een sloppenwijk in het verre Kampala, Oeganda, heeft iedereen de rood-witte kleuren aangetrokken. Of toch bijna iedereen... . Bekijk vooral zelf hoe fanatiek de supporters zijn in ‘Wakaliwood’.

Het bizarre supportersfilmpje kwam er door toedoen van het Antwerpse duo achter Aap Media: Stijn Van Peer & Steven Perceval. Dit duo is in Kampala al een tijd bezig aan een documentaire over ‘Wakaliwood’. Dat is een sloppenwijk waar de bewoners grappige actiefilms in elkaar steken met primitieve middelen en een piepklein budget. De Antwerpse filmmakers kregen de zwarte acteurs zover om even de ‘liefdevolle kleuren’ aan te trekken.

Aanvankelijk waren de actiefilms van ‘Wakaliwood’ vooral lokaal een groot succes, maar sinds enkele jaren bereiken hun trailers via Facebook het Westen. Sommige hebben zelfs meer dan 15 miljoen views gehaald.

Wakaliga is een sloppenwijk van Kampala, de filmmakers hebben zichzelf de naam ‘Wakaliwood’ aangemeten naar analogie met Hollywood. De hoofdrolspeler in het verhaal, in het blauwe T-shirt, is Isaac Nabwana. Hij groeide zelf op in de sloppenwijk en bakte aanvankelijk stenen tot hij voldoende geld had om z’n eerste camera te kopen.