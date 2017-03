Cultuurschepen over nieuwe stadsbibliotheek: "Het wordt een hub voor informatie"

Mechelen - Het duurt zeker nog tot in 2019 eer de nieuwe stedelijke bibliotheek in het Mechelse Predikherenklooster helemaal klaar is. Dat wordt geen klassieke bib, maar een hub voor informatie. “In het najaar van 2018 willen wij ze gedeeltelijk openen”, zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen).

Het is een waar huzarenstukje, de ombouw van het 17de-eeuwse klooster in de Goswin de Stassartstraat tot een moderne bibliotheek. Een literair wellnesscentrum noemt het stadsbestuur dit project van zo’n 18 miljoen euro graag. In het najaar van 2018, de periode van de gemeenteraadsverkiezingen, moet de bibliotheek openen. Al is nu al duidelijk dat dit maar gedeeltelijk zal lukken. “2019 is realistischer, maar in het najaar van volgend jaar zal er wel al heel wat te doen zijn. Het wordt overigens geen klasieke bib, maar een hub voor informatie”, stelt schepen Siffer.

De druk is alleszins groot en dus zijn er op de werf twee aannemers tegelijk aan het werk. Voor de werken begonnen, had het klooster zo’n veertig jaar leeggestaan en dat was er goed aan te zien. “Het was een vervallen gebouw, in slechte staat. Maar ik heb al erger gezien”, vertelt werfleider Kris Joos van Renotec.

Het meest indrukwekkende gedeelte in het gebouw is zonder enige twijfel de reusachtige zolder. Daar is voor de stabiliteit een stalen constructie in opgetrokken. Schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) is onder de indruk van de werken. Drie jaar geleden trok de stad met dit project naar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Die kende voor het project een meerjarige subsidie toe. “Zonder steun is dit soort projecten onbetaalbaar. Alleen krijgen we dat vanuit de stad niet rond”, zegt Geypen.