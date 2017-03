Keiharde jaren in New York, nu op het rechte pad: leven van jongeman uit Linkeroever is als een film

Linkeroever - De 27-jarige Charly Badibanga werkt als jongerencoach op Linkeroever. Jongeren die schoolmoe zijn, probeert hij te helpen door hen moed in te spreken en allerlei activiteiten te organiseren.

Zijn sociaal engagement heeft Charly van zijn broer Young B, de populaire Antwerpse rapper, die al langer met jongeren werkt. Maar Charly heeft ook recht van zijn spreken. In de krant van zaterdag 11 maart lees je zijn openhartig verhaal over zijn misgelopen jeugd, zijn veroordeling tot 6 jaar cel in New York en hoe hij zichzelf nadien heruitvond.