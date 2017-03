Woonproject aan Grote Markt uit de steigers

Mechelen - Het stadsvernieuwingsproject in het Huis van Lorreinen aan de Mechelse Grote Markt is uit de steigers. Op de plek van de nieuwe woningen stond decennialang een van de bekendste stadskankers in Mechelen.

De zes verkrotte panden op de hoek van de Scheerstraat met de Frederik de Merodestraat ruimden plaats voor een nieuwbouwproject. Het oorspronkelijke volume werd daarbij gerespecteerd door de reconstructie van gevels, wat het project voor ontwikkelaars niet rendabel maakte. Daarom trad de stad zelf op als bouwheer nadat ze eerder ook de krotten al had aangekocht.

Aannemer Van Poppel is ondertussen bezig met de laatste afwerkingen. “Van het hoekpand moet hij ook nog de bepleisterde gevel schilderen en aan de glazen gevel van een woning in de Scheerstraat worden de verticale lamellen nog geplaatst”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (Open Vld).

Vandaag worden vijf woningen voorlopig opgeleverd. Daardoor kunnen de nieuwe eigenaars starten met de afwerking, want Mechelen levert ze casco af. Binnenkort volgt nog een zesde pand. In een ervan komt een vastgoedkantoor. De bevoegde schepen is tevreden. “De krotten die jarenlang voor een troosteloze aanblik zorgden in ons stadshart, maken plaats voor een kwalitatief woonproject. Renovatieprojecten zoals deze geven de stad een duurzame dynamiek, ze zijn een meerwaarde voor de buurt en ze trekken nieuwe bewoners aan”, legt Geypen uit.