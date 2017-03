Is dit het mooiste huwelijksaanzoek? Man gaat op één knie onder adembenemend noorderlicht

De avontuurlijke Australiërs Dale Sharpe en Karlie Russell zijn dol op foto’s maken tijdens al hun reizen, maar één foto van het noorderlicht tijdens hun meest recente trip naar IJsland werd net dat tikkeltje magischer.

Het koppel is al veel naar IJsland gereisd om te genieten van het noorderlicht. Dale was al even van plan om zijn vriendin tijdens het natuurlijke schouwspel ten huwelijk te vragen. De laatste keer droeg hij in het grootste geheim een verlovingsring mee van 4.000 dollar, omgerekend 3.791 euro, in een lege tube bodylotion. Zijn aanzoek viel echter in het water omdat zij de fles lotion - en dus ook de ring - per ongeluk in de vuilnisbak gooide.

Afgelopen zondag liet hij via Facebook weten dat ze zich nu wel degelijk verloofd hebben en dat het weer enorm meezat. “We zijn verloofd. Een romantischere bestemming dan in het hart van de Arctische cirkel onder het noorderlicht vind je haast niet. Het duurde een paar jaar om te plannen maar ik (Dale) had altijd dit idee in gedachten. Het leek me haalbaar omdat we allebei landschapsfotografen zijn met een voorliefde voor het noorderlicht”, staat er te lezen.

“Ik had haar eigenlijk vorig jaar al ten huwelijk willen vragen, maar helaas gooide Karlie de geheime opbergplaats voor mijn ring weg. Ja, dat is echt gebeurd toen we onze reiskoffers lichter wilden maken. Gelukkig kon ik mijn plan dit jaar wel uitvoeren. De aurora was een van e mooiste dat we ooit hebben gezien. Ik vroeg aan mijn vriendin of ze een selfie wilde maken en ze had geen flauw vermoeden dat ik haar een huwelijksaanzoek zou doen. Ze zei ja”, voegt de fotograaf eraan toe.

Hij schrijft nog dat dit het enige kiekje is dat werd gemaakt tijdens het aanzoek. “We hebben thuis niet veel kaders aan de muur hangen, maar voor dit beeld maken we graag een uitzondering”, aldus nog Dale.