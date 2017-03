Eindelijk, het is zover. Money time is aangebroken voor Antwerp. 90 minuten scheidt de oudste club van het land nog van promotie naar eerste klasse. Niet met meer dan een doelpunt verschil verliezen in Roeselare, maar liefst van al grijpt Antwerp in Schiervelde de titel in 1B met een klinkende zege. Volg de wedstrijd en het hopelijk daaropvolgende feestgedruis hier op de voet vanaf 19 uur.