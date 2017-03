KV Mechelen op één wedstrijd van Play-off 1: Kraait Malinwa victorie?

Mechelen - Realiseert KV Mechelen zondagmiddag het onwaarschijnlijke? Na een trainerswissel en tal van blessures zou niemand vreemd opkijken bij een plek in de middenmoot. Maar nu Malinwa op één wedstrijd van deelname aan Play-off 1 staat, staan de zenuwen strak gespannen Achter de Kazerne. Wat moeten de Mechelaars doen om zich straks bij de beste zes van de Jupiler Pro League te scharen? En hoe ziet onze analist de kansen van KV in?

Razend spannend. Dat is quasi de enige omschrijving waarmee je de ontknoping in de Jupiler Pro League net voor de laatste speeldag van de reguliere competitie kan samenvatten. KV Mechelen staat voor de wedstrijd in Gent op een vijfde plek in het klassement met 48 punten uit 29 wedstrijden. Het lijkt een sterke positie op het eerste zicht, maar niets is minder waar.

KV Mechelen moet namelijk nog drie andere ploegen in het oog houden. Charleroi achtervolgt op de zesde plek met evenveel punten maar een winstpartij minder, AA Gent staat zevende met 47 punten en KRC Genk heeft tot dusver 45 punten en achtste positie behaald. Twee van de vier teams zullen doorstoten naar Play-off 1 en de resterende ploegen moeten vrede nemen met deelname aan Play-off 2.

Het klassement voor de beslissende wedstrijd in Gent. Foto: GVA

Of dat nog niet erg genoeg is, bekampen de Maneblussers zondag AA Gent om 14.30 uur in de Gentse Ghelamco Arena. Spanning verzekerd!

KV Mechelen plaatst zich voor play-off 1 als...

* Het wint in Gent.

* Het gelijkspeelt tegen AA Gent.

* Het verliest in Gent, maar Charleroi ook geen punten raapt in Lokeren. KRC Genk mag nog de drie punten vanop Westerlo naar huis nemen, maar dan mag het niet het verschil in doelsaldo van zeven goals met de Mechelaars ongedaan maken.

“Een van de grootste uitdagingen van het seizoen”

Gazet van Antwerpen-expert Thomas Standaert, die KV Mechelen op de voet volgt, ziet de afloop lichtjes hoopvol in. “Ik schat de kans dat KV zich plaatst voor Play-Off 1 iets groter dan fifty-fifty. Zelf een punt pakken op AA Gent wordt een van de grootste uitdagingen van het seizoen. Door het thuisvoordeel en het surplus aan ervaring in dit soort matchen zie ik de Buffalo’s zondag nog wel starten als favoriet. Maar zelfs mocht AA Gent zondag te sterk zijn, dan kunnen ze bij KV nog altijd hopen dat Lokeren thuis wint van Charleroi. Een ploeg die onlangs nog thuis Club Brugge kon verslaan (1-0) zou dat in principe ook moeten kunnen tegen Charleroi. Alleen rijst de vraag hoe gemotiveerd ze in Lokeren nog gaan zijn. Genk zou ik ook niet helemaal uitsluiten na hun prestatie in de Europa League tegen Gent. Al moet je wel bijna Barcelona heten om over Charleroi en KV Mechelen in de top zes te kunnen springen.”

Voor de clash van zondag heeft Standaert alvast een tactisch plannetje klaar. “Het klinkt misschien wat tegenstrijdig maar KV moet uitgaan van de eigen kracht door te steunen op een stevige defensieve organisatie en van daaruit Gent proberen af te maken op de tegenaanval. Centraal achterin zijn de Buffalo’s kwetsbaar als het op snelheid aankomt en met Verdier heeft KV misschien wel de snelste spits van de competitie in zijn rangen. Voor de explosieve Fransman lijkt er dus een sleutelrol weggelegd, net als voor de verdediging en doelman Colin Coosemans. Houdt Coosemans in zijn thuisstad Gent zijn tiende clean sheet van het seizoen, dan zet hij de kroon op het werk van een een mooi comebackverhaal.”

Een mens mag al eens dromen dus wat zou plaatsing voor Play-off 1 betekenen voor Malinwa? “De euforie zal groot zijn maar ook niet zó groot als bij de promotie in 2007 of de bekerfinale in 2009”, besluit Standaert. “Want er zal geen ‘tastbare’ prijs aan vasthangen. Desondanks zal er zondag in het geval van kwalificatie wel een groot feest losbarsten. Voor de mensen die de club runnen is Play-off 1 misschien wel de mooiste en meest prestigieuze verwezenlijking sinds de vereffening in 2003.”