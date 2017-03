De Vaartstraat krijgt nieuwe brug in 2018

Ranst - De brug in de Vaartstraat over E313/E34 kan nog maar in één rijrichting tegelijkertijd gebruikt worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) belooft beterschap tegen begin 2018.

De brug kreeg een aanrijding te verwerken en dat veroorzaakte schade die niet meer toeliet dat de brug in twee richtingen tegelijk overreden kan worden. Sindsdien regelen verkeerlichten het verkeer boven op de brug. De Vaartstraat is een drukke verbindingsweg tussen Ranst en Oelegem en wordt ook vaak gebruikt door fietsers en wandelaars. Dat maakt de vervanging van de brug dringend.

Nu is er een ontwerp voor de vervangbrug. De brug wordt sierlijk en zal deel uitmaken van het landschap. Het groene karakter van de Vaartstraat wordt bewaard. Haagjes die doorlopen over het brugdek scheiden het rijgedeelte van de fiets- en wandelstroken die twee meter breed worden. De wandelaars en fietsers kunnen naast de haagjes ook nog rekenen op een stevige vangrail om hen te beschermen tegen het autoverkeer.. Het profiel van de nieuwe brug houdt ook al rekening met een toekomstige verbreding van de snelweg.

De werkzaamheden starten begin volgend jaar en AWV belooft nog een infotentoonstelling om de plannen toe te lichten en meer uitleg te geven bij de te verwachten hinder en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.