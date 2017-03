Wereldprimeur: Sprite met suiker voorgoed uit de Nederlandse handel gehaald

Brussel - Coca-Cola haalt vanaf komende maandag de suikerhoudende variant van de frisdrank Sprite voorgoed uit de Nederlandse schappen. Vanaf volgende week is er alleen nog Sprite te koop zonder suiker en zonder calorieën. Het gaat volgens het Financieele Dagblad om een wereldprimeur. Voor België zijn er geen concrete plannen.

Nederland is als eerste land uitgekozen omdat het volgens de frisdrankfabrikant “een van de meest gezondheidsbewuste landen ter wereld is”. De suikervrije variant van de doorzichtige frisdrank, die nu nog Sprite Zero heet, krijgt vanaf volgende week de naam Sprite.

De consumptie van met name suikerhoudende frisdranken staat onder druk in Nederland. Coca-Cola zegt dat de gelijknamige frisdrank gewoon blijft bestaan, maar naar verwachting een steeds minder grote rol gaat spelen. Een derde van de omzet van Coca-Cola in Nederland wordt al behaald met waters, al dan niet met een smaakje.

In België zal de Sprite-variant met suiker wel nog in de rekken te vinden zijn. “Ook wij hebben de doelstelling om tegen 2020 het aantal calorieën in onze drankjes te verminderen. Het is dus een project dat wij nauw in het oog houden, maar voorlopig zijn er geen concrete plannen om Sprite met suiker bij ons uit de winkelrekken te halen”, zegt Laura Brems, woordvoerster van Coca -Cola.