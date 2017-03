We moeten er nog enkele maanden op wachten, maar fans kunnen nu al watertanden met deze teaser van Game of Thrones. De korte video geeft weinig prijs, maar het belooft een zenuwslopend en spectaculair hoofdstuk van de populaire serie te worden. De eerste aflevering van het zevende seizoen gaat op 16 juli in première, dus ongeacht het Belgische weer, wordt het alvast een hete zomer. The great war is here!