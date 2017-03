J-Lo heeft een nieuw lief. En dit keer zou het de ware wel eens kunnen zijn

Het Amerikaanse People Magazine schrijft dat Jennifer Lopez en baseballvedette Alex Rodriguez aan het daten zijn. Het lijkt er dus op dat de breuk met Drake ondertussen helemaal verteerd is.

Sportcommentator en oud-honkballer Alex Rodriguez zou samen met J-Lo gespot zijn in Las Vegas. Achter de schermen van de optredens van Jennifer Lopez zouden ze ook geen geheim maken van hun interesse in elkaar.



A-Rod zou dus, na Drake, de nieuwe liefde zijn van J-Lo. En volgens People Magazine is dit een match die toch wel veel kansen heeft op slagen.

Rodriguez was eerder al samen met Madonna, Kate Hudson en Cameron Diaz, maar hij zou nooit onder stoelen of banken hebben gestoken dat J-Lo eigenlijk zijn droomvrouw was. Rodriguez is 41 jaar, heeft twee dochters van 12 en 8 van Cynthia Scurtis met wie hij zes jaar getrouwd was. Ook J-Lo is mama van twee, de tweeling Maximilian David en Emme Maribel, allebei 9.

De sterren zelf hebben het nieuws nog niet bevestigd, maar bronnen hebben People Magazine verteld dat het er voor J-Lo en A-Rod bijzonder goed uitziet. "J-Lo ziet er heel gelukkig uit. Ze kent zijn reputatie, dus ze is voorzichtig, maar Rodriguez is al enkele keren bij de familie geweest en Jennifer vindt het een grote meerwaarde dat hij ook kinderen heeft."

Saturday afternoon with my girls #daddysgirls Een bericht gedeeld door Alex Rodriguez (@arod) op 11 Feb 2017 om 1:17 PST