’t Spagaatje hoopt op gymzaal

Hoogstraten - Het bleef enkele jaren stil in het dossier van een aparte turnzaal in Hoogstraten. Mogelijk komt die er toch achter het zwembad. De financiering is voor turnkring ‘t Spagaatje nog een struikelblok.

Met 450 leden is ‘t Spagaatje een grote sportvereniging. Het bestuur is allang vragende partij voor een specifieke gymzaal, waar de toestellen kunnen blijven staan. “Onze activiteiten zijn nu verspreid over drie sportzalen in Hoogstraten”, zegt voorzitter May Van Aert. "Voor onze werking zou het handig zijn om alles te centraliseren in een eigen zaal."

"We kunnen die bouwen achter het zwembad. De kostprijs voor een uitgeruste zaal bedraagt meer dan 1 miljoen euro. Zelfs met de nodige subsidies moeten we nog enkele honderdduizenden euro zelf betalen. Die financiële ruimte hebben we niet."

Het stadsbestuur heeft in het budget van dit jaar een bedrag van 550.000 euro ingeschreven dat indien nodig als subsidie kan toegekend worden. "Daarnaast komen we nog in aanmerking voor een toelage van 150.000 euro van de provincie omdat het om een gymzaal met een bovenlokaal karakter gaat", zegt schepen van Financiën Marc Haseldonckx uit.

Het bovenlokale karakter van de gymzaal betekent dat ‘t Spagaatje verplicht is om ze ter beschikking te stellen van andere turnclubs in de regio en daar de nodige inspanningen voor moet doen.