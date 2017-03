De Decker ijzig kalm in aanloop naar ‘match van het jaar’: “De champagne gaat niét mee op de bus”

Deurne - De Bosuil en omgeving mag dan wel stilaan het kookpunt bereiken, sportieve baas Wim De Decker blijft - uiterlijk althans - ijzig kalm. “We smachten naar het einde, maar de focus moet blijven.”

“Rust was én is het belangrijkste, ook voor deze groep”, beseft de De Decker, die uiteraard ook naar het ­mirakel in Camp Nou had gekeken. Barcelona dat PSG na de 4-0-nederlaag in Parijs PSG alsnog uit de ­Champions League knikkerde. ­Antwerp, dat een 3-1 verdedigt op Schiervelde, kan er lessen uit trekken.

“Zo zie je maar, er kan erg veel in voetbal. We zullen dus attent moeten zijn. Ik heb het vermeld voor de ­training. De buit is dus absoluut niét binnen, daar is iedereen zich van ­bewust. We moeten proberen te ­winnen in Roeselare, niet te veel nadenken en niet met een 0-0 in het ­achterhoofd naar daar trekken. Roeselare? Dat zal op twee gedachten ­hinken, want het moét komen. Ik weet niet hoe het het gaat aanpakken, maar ik zit liever in onze positie. Maar het laatste waar we ons mogen aan ­bezondigen, is onderschatting.”

De Decker beseft dan hij mogelijk de onsterfelijkheid tegemoet gaat op de Bosuil. “Ja, ik sta voor een grootser moment dan ik als speler ooit meemaakte, zeker omdat ik nooit heb durven dromen van dagen als vandaag.”

Gekke voorbarige toestanden wil De Decker vooral niet meemaken. “Ik ga het lot niet tarten, dus, nee, de champagne gaat niet mee op de bus. Of alle spelers meegaan (op verplaatsing zijn de niet-geselecteerden niet verplicht om mee te gaan, red.)? Ja, maar niet met de bus. We gaan ook niet anders dan anders doen, ik wil geen commotie.”

De Decker heeft een beetje schrik dat de spelers van Roeselare William Owusu zullen viseren en misschien wel provoceren na zijn elleboog in het gezicht van Baptiste Schmisser. “Ik ken William, hij is verre van kwaadaardig. Dat moment werd uit­vergroot.”