Antwerps bedrijf werft 250 technici aan: “Diploma is geen vereiste”

Antwerpen 2060 - Het bedrijf Janssens Field Services neemt dit jaar 250 technici aan, om onder meer slimme energiemeters en glasvezelkabels te installeren. Een diploma is geen noodzaak. Het bedrijf leidt zijn nieuwe werknemers zelf op.

Koen Verbergt en Christophe Vervroegen hebben in 2006 de technologische dienstverlener Janssens Field Services (JFS) opgericht, met hoofdzetel in de Slachthuislaan in Antwerpen. Op het einde van dit jaar zal het duo aan het hoofd van ruim negenhonderd werknemers staan. Het bedrijf is dan ook aan een indrukwekkende opmars bezig. Vorig jaar kondigde JFS al honderd nieuwe vacatures aan. Dit jaar doen ze met 250 aanwervingen nog beter.

Werken in eigen regio

JFS zoekt de 250 nieuwe werknemers over heel België. “We zorgen ervoor dat een werknemer in de eigen regio kan werken”, zegt algemeen directeur Koen Verbergt. “Een nieuwkomer krijgt een interimcontract. Daarna volgt een opleiding van dertig dagen. Als de nieuwkomers aan onze verwachtingen voldoen, krijgen ze na enkele weken een vast contract.”

Een diploma is geen vereiste. “Wij richten ons op mensen die willen werken, probleemoplossend kunnen denken en een goede basiskennis van computertechnieken hebben”, zegt Verbergt. “Bij de rekrutering laten we kandidaten bijvoorbeeld eerst een mankement in een laptop oplossen, en kijken we of ze niet in paniek raken als het niet meteen lukt. Een basiskennis van elektriciteit is ook een voordeel, maar ook dat is geen vereiste omdat we onze mensen zelf opleiden.”

De opleiding van dertig dagen per nieuw aangeworven werknemer kost Janssens Field Services ruim één miljoen euro aan materiaal, naast de tijd die andere werknemers van het bedrijf er moeten insteken.