Appartement onbewoonbaar na uitslaande brand

Antwerpen 2060 - In de Dambruggestraat in Antwerpen is vrijdagochtend brand ontstaan op de eerste verdieping van een appartementsgebouw. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

Wellicht heeft een brandende sigaret een brand in de slaapkamer van een appartement op de eerste verdieping veroorzaakt. Toen de brandweer aankwam, was een aanzienlijke rookontwikkeling te zien. De bewoner van het getroffen appartement verwittigde de andere bewoners van het pand en hielp hen bij het verlaten van hun woning. De badkamer en de slaapkamer zijn volledig uitgebrand. Er is rookschade in het onbewoonbare appartement en de twee bovenliggende appartementen.

Vijf andere appartementen werden ter preventie geëvacueerd. Eén bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis, een andere persoon ging op eigen kracht naar de spoeddienst. De brandweer kon een kat redden van de uitslaande vlammen. De bewoners worden bij buren opgevangen.