Dader bijlaanval Düsseldorf geïdentificeerd: geen vermoedens van terrorisme

De vermoedelijke dader van de bijlaanval van donderdagavond in het station van het Duitse Düsseldorf is bekend. Het gaat om een 36-jarige man uit ex-Joegoslavië, die leidt aan psychologische problemen. De politie sluit een terroristisch motief dan ook uit, aldus een woordvoerder van de autoriteiten in de nacht van donderdag op vrijdag.