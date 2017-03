Guga Baúl maakt zijn debuut...als quizmaster

Stemmenimitator Guga Baúl (30) maakt dit jaar zijn debuut als quizmaster. De duizend- poot van Tegen de Sterren Op wordt het gezicht van Kan u de Vraag nog eens Herhalen?, een quiz op VTM met vragen die de voorbije 28 jaar in quizzen op de zender aan bod kwamen. Baúl krijgt in zijn quiz Gunter Lamoot (46) aan zijn zijde.

Lamoot speelde ook een belangrijke rol achter de schermen van het programma: hij dook in het archief van VTM op zoek naar memorabele momenten en hilarische fragmenten uit de vele quizzen die sinds de start van VTM in 1989 op de zender te zien waren.

Rijk archief

Alle vragen die Baúl in zijn nieuwe quiz stelt, komen uit die quizzen. In dat opzicht is Kan u de Vraag nog eens Herhalen? de makkelijkste quiz die er bestaat: alle vragen zijn al een keer in een andere quiz gesteld. Op dit moment staat nog niet vast uit welk quizzen geput wordt, maar VTM beschikt over een rijk archief met klassiekers als Rad van Fortuin, Waagstuk en Wie Wordt Multimiljonair? en recentere quizzen als Het Verstand van Vlaanderen en Valkuil.

Guga Baúl nodigt naast onbekende deelnemers ook bekende Vlamingen “met een quizverleden” uit, het ideale excuus om ook quizmasters als Rani De Coninck, Walter Grootaers, Bart Kaëll en Koen Wauters aan boord te trekken.

Voor Guga Baúl wordt de quiz zijn vuurdoop als presentator. Hij mocht al een keertje oefenen toen hij één aflevering van Zijn er nog Kroketten? overnam van Jonas Van Geel.