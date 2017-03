Hein Vanhaezebrouck zag “geen verschil in kwaliteit”, volgens Buffel is kwalificatie nog niet binnen

Thomas Buffel verraste meteen na de 2-5-zege van KRC Genk op AA Gent in de heenwedstrijd van de 1/8e finales van de Europa League: “De kwalificatie nu al binnen? Neen!” Hein Vanhaezebrouck zag ondanks de monsterscore dan weer “geen kwaliteitsverschil tussen beide ploegen”...

De Buffalo’s mogen normaal gezien een kruis maken over de kwalificatie voor de kwartfinales. “Toch vond ik niet dat er sprake was van een kwaliteitsverschil”, verraste Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck.

“Het is efficiëntie langs beide kanten die ons parten speelde”, aldus Vanhaezebrouck voor de camera’s van Sporza. “We moeten in de eerste helft op voorsprong komen. Een bal vanop één meter, die moet er altijd in en dan heb je al een heel andere uitgangspositie. Ik vond ons op dat moment de betere ploeg en na de 0-1 kwamen we ook verdiend terug gelijk.”

“Maar als je dan ziet hoe we het tweede en vierde tegendoelpunt pakken, wordt het natuurlijk moeilijk om te winnen. Ik vond niet dat er sprake was van een kwaliteitsverschil. In de tweede helft hebben we de match ook terug in handen gepakt. Die penalty van Perbet moet erin. Als het 3-4 wordt, dan komen we nog terug, geloof me. Ikzelf vind die 2-5 score fel overdreven. Ik moet eerlijk zijn, enkel een mirakel kan ervoor zorgen dat wij de volgende ronde halen.”

“Er deden mannekes mee die het moeilijk hadden, dat is een feit. Maar hen ga ik niet met de vinger wijzen. Uiteindelijk zijn het de ouderen die hun verantwoordelijkheid moeten pakken. De mannen met ervaring moeten voorkomen dat we zo makkelijk goals weggeven.”

Foto: Isosport

“De kwalificatie nu al binnen? Neen! We hebben gisteren ook spektakel gezien (doelt op Barcelona, nvdr.), maar we moeten nederig blijven”, aldus Thomas Buffel uit het winnende kamp. “Zondag is er nog een belangrijke wedstrijd, waarin we nog een kleine kans op Play-off 1 hebben. Dan zien we wel waar we staan. De fans hebben ook een grote mentale weerbaarheid getoond, ze hebben ons vandaag fantastisch gesteund.”

“Of dit een droomscenario was? Dit is natuurlijk een heel bijzonder resultaat: een ploeg die hier in Gent vijf maal kan scoren, dat komt niet zo veel voor”, aldus Genk-coach Albert Stuivenberg. “We hebben dus goede zaken gedaan, ja. Natuurlijk kwamen we in het begin goed weg, maar daarna waren we heel sterk in de omschakeling: we hebben ons spel gespeeld, vooruit verdedigd en het Gent zo heel moeilijk gemaakt. We zetten duidelijk stappen als team.”

De eerste wedstrijd van Stuivenberg was ook al een zege tegen Hein Vanhaezebrouck: “Gent wil altijd offensief spelen. Als je het als tegenstander goed doet, krijg je dan ook altijd kansen tegen hen.” Stuivenberg wilde niet meteen een uitblinker aanduiden, maar na enig aandringen kwam er toch lof voor invaller Thomas Buffel: “Ik ben blij voor Thomas. Het was ook de bedoeling om met hem een beetje ervaring en een beetje verstand op die flank in te brengen.”

Foto: BELGA

Of de terugwedstrijd nu een formaliteit is? “We hebben gisteren natuurlijk iets unieks gezien met Barcelona, dat kan zomaar nog eens gebeuren in het voetbal. Maar goed... We moeten zelf maar zorgen dat we het volgende week tot een goed einde brengen. Eerst moet de blik op de competitiewedstrijd tegen Westerlo zondag. Daar moet ook gewonnen worden, al zal dat niet makkelijk worden, dat is het nooit in Westerlo. Maar nu moeten we eerst herstellen, en genieten van deze overwinning!”, besloot Stuivenberg.

Foto: Isosport

“Ik vond ons nochtans goed beginnen”, zuchtte Thomas Foket van AA Gent. “We startten scherp met druk naarvoor en enkele grote kansen. Maar dan slikken we te gemakkelijk doelpunten. En dat het op stilstaande fases gebeurde, is extra zuur want daar had de coach nog op gehamerd. Dat hadden we niet mogen laten gebeuren. (blaast) Vijf is gewoon te veel... We missen zelf ook nog wel enkele kansjes maar het was te weinig vandaag. Als die strafschop binnen gaat komen we op 3-4 en is er nog een mogelijkheid om door te storen. Maar het is zuur...”