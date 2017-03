Jennifer kookt creatief met kliekjes

Antwerpen - Voor haar eerste boek greep de Antwerpse foodblogster Jennifer Schleber naar haar passie: kliekjes. De titel ‘Empty the Fridge’ lag voor de hand want haar blog vaart ook onder die vlag.

Foodblogster Jennifer Schleber haat verspilling. Ze had een studentenjob in Farine’s Food, waar ze leerde restjes te gebruiken. Van hem nam ze de uitdrukking ‘Empty the Fridge’ over, de naam die ze er gaven aan de avond voor sluitingsdag en die zij gebruikt voor haar blog en boek.

Voor de recepten in het boek, is het aanbod van de frigo een vereiste. “Ik koop vers, dan heb je sowieso restjes over. En tussen ons: ik mag dan wel schrijven dat je best met een boodschappenlijstje op stap gaat. Ik vergeet dat ook wel eens”, lacht ze veelbetekenend.

Eén tip: gebruik bijvoorbeeld ijsblokvormpjes voor het bewaren van sausresten, voor een restje rode wijn om later sauzen mee te pimpen, voor kruiden en vooral voor tomatensaus.

Jennifer Schleber, Empty the Fridge, Uitg. Van Halewyck, 180 blz., 19,99 euro.

