Lekkere groene oase in Roest

Antwerpen - Na een valse start is Roest op weg om een vaste waarde te worden op het Eilandje: zicht op de dokken en het MAS en binnenin een opmerkelijke plantenschikking. Trouwens, de zaak is ook vermeld in de New York Post.

Restaurant Roest op de Sint-Aldegondiskaai aan de rand van het Bonapartedok is een van de zaken die wordt gerund door gewezen sportjournalist Robin Janssens en voormalig profvoetballer Björn Meeuwsse. De twee bedachten samen het concept van De Burgerij, waarvan er nu drie in Vlaanderen zijn en straks evenveel in Nederland.

In het pand op de Sint-Aldegondiskaai konden ze De Burgerij aan de overkant van het Bonapartedok geen concurrentie aandoen, dus werd het in eerste instantie Roast, een zaak met topvlees en kreeft. “Maar we zaten er niet kort op en we dachten dat de locatie alleen voldoende was om de boel te trekken”, zegt Janssens openhartig. Dat deed het dus niet, zodat ze besloten om Roast te sluiten en enkele maanden later Roest te openen.

Het interieur, een mooi samenspel van de houten balken in het plafond, verweerde bakstenen muren en een glazen vloer, werd nog uitgediept.

“Na ons eerste avontuur hebben we er over gewaakt om niet weer in een niche te belanden. We hebben dus klassiekers als spaghetti, garnaalkroketten en steak-friet en originele bewerkingen van klassieke gerechten zoals Benedict, een gepocheerd eitje op toast van zuurdesembrood met bacon of zalm.”

www.roest.be, Sint-Aldegondiskaai 64

