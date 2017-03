Twee daders vallen reizigers aan met bijl in station Düsseldorf

Een verdachte die werd opgepakt na een aanval met een bijl in het station van het Duitse Düsseldorf, raakte zelf zwaargewond toen hij probeerde te vluchten. Dat meldt de politie. Er zouden nog twee andere verdachten zijn opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of zij iets met de aanval te maken hebben. Over het motief van de daders of hun identiteit werd nog niets meegedeeld.

Bij de aanval donderdagavond raakten vijf mensen gewond, maar niemand zou in levensgevaar verkeren. Volgens de lokale krant Rheinische Post zou een van de slachtoffers een 13-jarig meisje zijn.

De opgepakte verdachte zou via de sporen gevlucht zijn en dan vanop een brug meerdere meters naar beneden zijn gesprongen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en kon nog niet ondervraagd worden, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de politiewoordvoerder zou de dader zijn aanval begonnen zijn op de zogenaamde S-Bahn, het stadsspoornet. Hij zou in een wagon al mensen aangevallen hebben, en zijn gewelddaad hebben voortgezet in het station van Düsseldorf.

"Geen terroristische motieven"

Over het motief en de identiteit van de dader of daders is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie werden nog twee mensen opgepakt die momenteel worden ondervraagd, omdat ze zich verdacht gedroegen. Het is echter nog niet duidelijk of ze iets te maken hebben met de aanval.

Volgens Rheinische Post zouden op er het eerste gezicht geen terroristische motieven meespelen. Een journalist van de Duitse krant Der Spiegel stelde ter plaatse vast dat er bebloede mensen op de grond lagen en buiten gedragen werden.

Het treinstation werd voor het publiek afgesloten, treinen werden afgelast of omgeleid. Een imposante politiemacht evacueerde het station.

Foto: AP

Foto: EPA

Foto: AP

Foto: AP