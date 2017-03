Moutainbiken met Pek & Slik

Essen - De alombekende Pek & Slik-toertocht gaat dit jaar weer door op zondag 12 maart 2017. Fietsliefhebbers zijn van harte welkom voor een prachtige tocht in de grensstreek met onder andere een tocht door de Rucphense Heide.

De afstanden bedragen 30 tot 45 kilometer. Het vertrek is voorzien bij garage Akkermans, Nieuwmoersesteenweg 123 in Essen met vertrek tussen 7.30 en 10.30u. U betaalt 5 euro voor uw deelname. Na afloop kan u uw fiets laten schoonspuiten en achterlaten in een bewaakte fietsenstalling. Daarna kan u genieten van een pannenkoek en een drankje.