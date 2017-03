Steeds minder dronken minderjarigen op de spoedafdeling

Het aantal minderjarigen dat in het ziekenhuis opgenomen wordt wegens een alcoholintoxicatie is in de periode 2011-2014 gedaald van 511 in 2011 tot 402 in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Gautier Calomne (MR). De minister baseert zich hierbij op de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG).

Het gros van de minderjarigen die in 2014 in het ziekenhuis werden opgenomen wegens alcoholintoxicatie waren 16 (109) of 17 (158) jaar oud. Er werden echter ook 16 0-13-jarigen, 39 14-jarigen en 80 15-jarigen opgenomen. De meeste opnames situeerden zich in het Vlaams Gewest (198), gevolgd door Wallonië (174) en het Brussels Gewest (30).