N-VA pleit voor behoorlijk bestuur en minder politiek

“Uit de gebeurtenissen van de voorbije maanden blijkt overduidelijk dat er te veel politiek en te weinig behoorlijk bestuur aanwezig is bij GIMB”, vindt N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, Johan Van den Driessche. “Daarom moet een doorlichting klaarheid brengen en de rol van de politiek bij de werking van de GIMB worden stopgezet.”

De N-VA wijst erop dat de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - voor 73 procent in handen van het Brussels Gewest - de jongste tijd in zwaar water zit. Na vragen bij sommige investeringen en vooral desinvesteringen in bedrijven als Artexis en Hello Agency, een audit door het consultancybedrijf EY die stootte op een gebrek aan formalisering van de procedures, onthulde Le Soir donderdag dat het directiecomité samen een jaarsalaris van 1 miljoen had, iets waar de raad van bestuur niet van op de hoogte was.

Het mandaat van vice-voorzitter van het uitvoerend-comité van de GIMB cumuleren met dat van OCMW-voorzitter - zoals Open Vld’er Jean-Luc Vanraes - of schepen - zoals Etienne Noël - is voor de N-VA in strijd met artikel 72 van de nieuwe gemeentewet. “Het is duidelijk dat hier heel wat verkeerd loopt en de rol van de politiek buiten proportie en ongezond is”, vindt Van den Driessche.

De N-VA vraagt dan ook een doorlichting van de GIMB door het Rekenhof, meer bepaald haar organisatie, haar procedures onder andere inzake de investeringsbeslissingen, de werking, remuneratie en grootte van de directie en de raad van bestuur.