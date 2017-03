Wereldkampioen endurance overleden na crash

De Franse wereldkampioen endurance Anthony Delhalle is donderdag op 35-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een crash op het circuit van het Franse Nogaro. Dat heeft zijn team Suzuki Endurance Racing Team (SERT) donderdag bevestigd.

“Anthony heeft ons verlaten nadat hij donderdagochtend zwaar ten val was gekomen tijdens een test in Nogaro. Wij hebben een gevaarlijke sport die fataal kan zijn in elke bocht. Zowel technisch (met de motor) als organisatorisch (op het circuit) was er niets aan de hand. Hij kwam bij de uitgang van de pits ten val en brak twee nekwervels”, laat SERT weten via een persbericht.

“Anthony ging te breed uit een bocht, waardoor zijn achterwiel in de graskant terechtkwam. Zijn motor ging tegen de vlakte en maakte een aantal koprollen. Anthony maakte een enorme smak op het hoofd en brak enkele nekwervels”, bevestigde koersdirectrice Caroline Diviès.

Delhalle bereidde zich in Nogaro voor op de 24 Uur van Le Mans. De 35-jarige Fransman verzekerde zich vorig seizoen van zijn vijfde wereldtitel in de uithoudingsklasse. Ook in 2011, 2012, 2013 en 2014 kroonde hij zich tot wereldkampioen. Hij won de Bol d’Or (2011 en 2016) en de 24 Uur van Le Mans (2014 en 2015) telkens twee keer.