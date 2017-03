Demir trekt opnieuw van leer tegen Unia: “Is er dan geen probleem?”

De kersverse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) haalde donderdag opnieuw fel uit naar het interfederaal gelijkekansencentrum Unia tijdens een verhit debat in de Kamer. Demir blijft erbij dat Unia met een perceptieprobleem zit, maar is bereid om overleg te plegen met het centrum “als de rust terugkeert”.

De Limburgse N-VA-politica werd tijdens het wekelijks vragenuurtje hard aangepakt door onder andere Eva Willaert (Groen) en Raoul Hedebouw (PVDA) na haar kritiek op het gelijkekansencentrum van het afgelopen weekend. Demir weet echter van geen wijken en blijft erbij dat Unia met een groot probleem kampt.

“Als het Forum van Joodse Organisaties zich afvraagt of het nog wel zin heeft klacht in te dienen, is dat dan geen probleem? Als Unia over zwarte piet concludeert dat het kinderfeest niet in strijd is met de antiracismewet, maar wel degelijk racistisch is, is dat dan geen probleem?”, vroeg ze zich luidop af.

Demir kondigde aan dat ze wel bereid is om rond de tafel te gaan zitten met Unia, maar enkel “als de rust terugkeert”. Volgens de staatssecretaris wordt racisme en discriminatiebestrijding momenteel veel te serieus genomen en is het nu niet het beste moment om te overleggen met het gelijkekansencentrum.