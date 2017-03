“Grootste wapenleverancier van Nederland” krijgt vijf jaar cel

Café ’t Zwart Water in Turnhout ging in november 2013 in vlammen op. Foto: ima

Turnhout - De rechter in Amsterdam heeft donderdag Jan Broeders (66) uit Turnhout veroordeeld tot vijf jaar en zeven maanden gevangenisstraf. Volgens de rechter zijn er voldoende bewijzen dat de man een enorm wapenarsenaal had en die pistolen en geweren ook leverde aan criminelen.

Tegen Jan B., die sinds enkele jaren in Hulten woonde, was negen jaar celstraf geëist. Hij wordt door politie en justitie gezien als één van de belangrijkste leveranciers van wapens in de Nederlandse onderwereld.

De rechtbank stelde ook dat er een link is tussen de liquidaties van de laatste jaren en deze strafbare feiten. Maar het is volgens de rechters niet vast te stellen dat er liquidaties met deze wapens zijn gepleegd. “Op zijn minst heeft u bijgedragen aan de beschikbaarheid van wapens in Amsterdam”, verklaarde de rechtbank.

Broeders wordt ook verdacht van het in de fik steken van zijn kroeg ’t Zwart Water aan de Steenweg op Baarle-Hertog. Het café ging in november 2013 in vlammen op. Dat proces heeft nog niet plaats gehad.