Van Avermaet is de nieuwe leider in Tirreno, maar: “Ben wel een beetje ontgoocheld”

Greg Van Avermaet is dan wel de nieuwe leider in de Tirreno-Adriatico, de kopman van BMC was na afloop toch eerder ontgoocheld om de vierde plaats dan blij met de leiderstrui. “Dit was een rit die me goed lag”, zei hij, “die leiderstrui is fijn, maar dat is vooral dankzij het teamwerk in de ploegentijdrit. Ik wilde hier echt graag winnen.”

Van Avermaet is in uitstekende doen, getuige zijn zege in Omloop Het Nieuwsblad en zijn tweede plaats in Strade Bianche. Graag had hij nog een overwinning gepakt, maar dat lukte de Waaslander niet in de eerste rit in de Tirreno. “Nochtans had ik de benen om te winnen”, zei hij, “en een parcours op mijn maat, maar we waren een beetje verrast door die aanval van Geraint Thomas. Op dat moment hadden we mijn ploegmaat Caruso nog bij hem, maar daarna ging hij alleen en zat ik te ver. Op dat moment wist ik dat we de wedstrijd verloren hadden, want we hadden al veel krachten verbruikt onderweg en ik wist dat het moeilijk zou zijn om hem terug te halen. Dus ik ben wel een beetje ontgoocheld. Ik sprint daarna nog wel voor die tweede plaats, maar je weet ook dat het niet voor de zege is, dus dat is dan toch anders.”

Van Avermaet heeft wel de leiderstrui om zijn schouders. “Dat is fijn om zo’n trui te dragen, maar ik ben niet met dat klassement bezig. Er komen nog zware etappes en er zijn hier renners zoals Nibali en Quintana, en nog vele anderen, die veel beter klimmen. Er zijn andere jongens in die ploeg die daar beter voor geschikt zijn.”