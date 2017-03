Frank Masmeijer riskeert 7 jaar cel en fikse geldboete

Antwerpen - De Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer riskeert een celstraf van zeven jaar en een geldboete van 24.000 euro voor de invoer van 467 kilogram cocaïne via de Antwerpse haven. Het Openbaar Ministerie heeft die eis donderdag verzocht.

Masmeijer wordt ervan verdacht mee te werken aan de invoer van 467 kilogram cocaïne via de Antwerpse haven. Twee medebeklaagden staan ook in een andere drugszaak met 21 anderen terecht, waarin binnenschippers ingeschakeld werden om naar zeeschepen te varen en sporttassen met cocaïne in ontvangst te nemen. Een derde zaak gaat over een uithaling van tien kilogram cocaïne. De zaken worden samengevoegd omdat ze volgens de verdediging dermate met elkaar verweven zijn. Masmeijer werd in 2014 in de boeien geslagen en ontkent sindsdien elke betrokkenheid.

De voormalige televisiepresentator is in Nederland ook bekend als ex-voetballer. Na zijn carrière investeerde hij in Antwerpse horeca, zonder succes.